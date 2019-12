Uma carrinha de uma cooperativa de água domiciliária de Paredes foi fotografada a circular com uma raposa morta e dois coelhos mortos pendurados.A imagem chocante foi publicada na página do grupo IRA - Intervenção e Resgate Animal - e está a gerar uma grande onda de indignação entre os internautas."Se não as caçarmos, destroem culturas e matam outros animais de pecuária", justifica a cooperativa, segundo diz o IRA.