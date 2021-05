Carrinhos elétricos mini levam crianças até ao bloco operatório

Ao volante de um dos mini BMW i8 Coupe, o pequeno Gustavo, de três anos, foi o primeiro a fazer o trajeto que o levou ao bloco operatório do Hospital Padre Américo, em Penafiel. A partir desta quarta-feira, as crianças que vão ser operadas naquela unidade hospitalar, farão o trajeto até ao bloco operatório em carrinhos elétricos.



Os carrinhos foram oferecidos pela associação de solidariedade Coração JAP, no âmbito do projeto "Uma aventura sobre rodas", proposto pela equipa de enfermagem do bloco operatório central á comissão de humanização do Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa.



"O objetivo é minimizar o sentimento de medo da criança e a ansiedade dos pais à chegada ao bloco, criando um ambiente mais acolhedor e humanizado", explica Paula Guimarães, enfermeira gestora do bloco operatório e presidente da comissão de humanização.



Segundo o Centro Hospitalar, o corredor que vai até ao bloco transformou-se numa pista automóvel para Gustavo que, apesar de muito novo, "mostrou destreza nas manobras perante os olhares de preocupação da mãe e dos profissionais de saúde".