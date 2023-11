Carris lança nova carreira noturna em Lisboa

A Carris vai lançar a partir de quinta-feira uma nova carreira da rede da madrugada, a 203, entre as 0h00 e as 5h30, a ligar o Restelo e Xabregas, em Lisboa, informou esta quarta-feira a transportadora.

Em comunicado, a empresa revelou que "a carreira 203 funcionará diariamente" entre as 0h00 e as 5h30, "com 30 minutos de intervalo, e tem o seu horário publicado nos suportes habituais, nas paragens da carreira e complemento de informação nas plataformas digitais da empresa".

"Esta carreira vem complementar o serviço da rede da madrugada cobrindo uma parte significativa da cidade e zonas de elevada potencial procura", destacou Pedro de Brito Bogas, presidente do conselho de administração da Carris, citado na nota.

O responsável acrescentou que, "no âmbito do estudo de reformulação da rede, o serviço da madrugada também está a ser alvo de análise, mas a Carris considerou que seria prioritário avançar desde já com este complemento no horário noturno".

A transportadora avançou que existem três paragens novas criadas para esta carreira, das quais duas, uma por cada sentido, na Estrada Pedro Teixeira, e uma terminal na Rua Bispo de Cochim.

"As restantes paragens servem também outras carreiras da rede Carris, já existentes, no percurso em comum", acrescentou.

A empresa referiu que todos os títulos de transporte válidos na rede da Carris, com exceção do título especial que só pode ser utilizado nas "carreiras de bairro", poderão ser utilizados na nova carreira 203.

A carreira 203 tem partida do Restelo, da Rua Tristão Vaz, e circula via ruas Antão Gonçalves e Carlos Calisto, passando pelas estradas Pedro Teixeira e de Queluz, Avenida da Universidade Técnica, largo e calçada da Ajuda, largos do Calvário e das Fontainhas, avenidas 24 de Julho e Infante Santo, ruas Maria Pia e de Campolide, avenidas Duque D'Avila e Miguel Bombarda (no sentido Restelo), Praça do Chile, Parada do Alto de São João, ruas de Xabregas e Bispo de Cochim, onde efetua terminal.