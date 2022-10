As portagens das travessias das pontes 25 de Abril e Vasco da Gama, em Lisboa, deverão subir 9,3%, em função do valor da inflação de setembro. Caso o Governo decida não renegociar os termos do contrato com a Lusoponte, a portagem para os ligeiros e motos sobe 20 cêntimos, para 2,10 euros na Ponte 25 de Abril, e 25 cêntimos, para 3,15 euros, na Vasco da Gama.









