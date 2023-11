Uma carta anónima foi determinante para que uma mulher, de 55 anos, avançasse com um processo de paternidade - ganhou no Supremo Tribunal de Justiça (STJ), que declarou agora que um homem falecido em julho de 2017 era mesmo o seu pai. Através do ”documento anónimo” que recebeu na sua “caixa do correio”, no dia 6 de março de 2020, Maria “depreendeu ser filha biológica” de Fernando, “e ter este sido cremado para impedir a realização do teste de paternidade”.









