Carta dos médicos responsabiliza ministra da Saúde

A ministra da Saúde, Marta Temido, vai ser responsabilizada no novo documento de escusa de responsabilidades da Ordem dos Médicos (OM). O pedido é feito, pelos clínicos, quando não há condições de trabalho adequadas por motivos que lhes são alheios. A informação foi avançada, ao, pelo bastonário da OM, Miguel Guimarães."A nova declaração, que será conhecida nos próximos dias, irá responsabilizar politicamente a ministra da Saúde, assim como as respetivas administrações hospitalares", garantiu Miguel Guimarães acrescentando que a OM "tem recebido vários pedidos de escusa nos últimos tempos, sobretudo de especialistas e até internos do Hospital Garcia de Orta [em Almada]".Numa carta a que oteve acesso, de uma médica interna da Urgência Pediátrica desta unidade hospitalar, enviada à Ordem a 21 de setembro, pode ler-se: "Encontro-me hoje eticamente obrigada a prestar serviço de Urgência com uma equipa composta apenas por uma pediatra e por mim própria."Uma situação que o bastonário considera ilegal: "As equipas-tipo têm de ter no mínimo quatro pediatras", explica. Recorde-se que o Conselho de Administração do Garcia de Orta viu-se obrigado a encerrar a Urgência Pediátrica entre as 20h00 de sábado e as 08h00 de ontem devido à falta de clínicos