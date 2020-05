Cartão Solidário apoia famílias vulneráveis de Portimão

A Câmara de Portimão criou um Cartão Solidário para apoio extraordinário às famílias vulneráveis do concelho que sofreram quebra abrupta e acentuada no valor dos rendimentos mensais decorrente da situação epidemiológica da Covid-19. O cartão visa assegurar a aquisição de géneros alimentares através da emissão de vales solidários para compras no Mercado Municipal da cidade.Destina-se a maiores de 18 anos e a agregados onde o rendimento de cada um não exceda os 635 euros. Este benefício é válido pelo período de três meses. Para o efeito, foram instituídos quatro escalões mensais, um de 250 €, outro de 200 €, o terceiro de 150 € e o quarto de 100 €. O cartão prevê a emissão de vales no valor de 5€ cada, para compras nos 40 operadores do mercado.

