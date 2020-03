Carteiro infetado leva 40 a ficar de quarentena

Um carteiro do posto dos CTT de Ermesinde é um dos casos positivos de Covid-19. O teste que acabou por dar positivo foi realizado no Hospital de São João, no Porto. Face à situação, cerca de 40 colaboradores daquela unidade dos Correios foram enviados para casa em quarentena.



Ao CM, fonte dos CTT indicou que além da quarentena os funcionários irão dar "seguimento à eventual despistagem". Garantiu ainda que "foram acionados todos os procedimentos de desinfeção e limpeza previstos", quer do posto de Ermesinde, quer das cartas e encomendas guardadas naquele local.





Quanto ao normal funcionamento da distribuição da correspondência, "os CTT estão a avaliar diferentes opções para retomar a distribuição do correio amanhã (esta quarta-feira)".