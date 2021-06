Casa aberta da vacinação já está em vigor. Saiba para quem se dirige e o que deve fazer

A "casa aberta" da vacinação já está em funcionamento para a vacinação de primeiras doses de utentes com mais de 60 anos sem agendamento, que possam ser verificados nas listas de elegíveis nas salas de vacinação.A informação é avançada pela Task Force que explica como estes utentes se podem vacinar.Estas pessoas devem obrigatoriamente ser vacinados nesta modalidade tendo por isso de se dirigir ao Centro de Vacinação do local onde estão inscritos no Centro de Saúde, normalmente correspondendo ao da sua área ou zona de residência.