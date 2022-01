A modalidade de Casa Aberta da vacinação contra a Covid-19 está disponível este fim-de-semana para as forças de socorro, de segurança e para a Proteção CivilEste sábado ficou até agora marcado pela pouca afluência dos participantes das mesas de voto e funcionários autárquicos que podem receber este sábado a dose de reforço da vacina contra Covid-19, numa preparação para as eleições Legislativas que decorrem no próximo dia 30 de janeiro.