"Casa aberta" para a vacinação de maiores de 80 anos na próxima semana

Os maiores de 80 anos, a partir da próxima semana, vão ter casa aberta para a terceira dose da vacina contra a Covid-19 e contra a gripe. Não vai ser necessário, para isso, agendar previamente.Os idosos vão poder tirar uma senha digital no portal da DGS ou aparecer num dos mais de 300 centros de vacinação de existem no país, segundo avançou a Diretora-Geral da Saúde, Graça Freitas, ao jornal Público.O autoagendamento vai ficar disponível para os maiores de 70 anos.Segundo Graça Freitas, os profissionais de saúde e do setor social também vão receber a inoculação da terceira dose da vacina contra a Covid-19 na próximo semana.