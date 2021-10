"Casa Aberta" para Cartão de Cidadão e Passaporte multiplicou por 2,5 capacidade de resposta dos serviços

O alargamento do horário de funcionamento com a modalidade "Casa Aberta" na entrega, renovação e pedido do Cartão de Cidadão e do Passaporte permitiu multiplicar por 2,5 a capacidade de resposta dos serviços.



Aos sábados, o horário de atendimento passou a ser das 9h00 até às 22h00, o que possibilitou ainda reduzir o número de pedidos que ficaram pendentes face à pandemia de Covid-19.





Em comunicado, o gabinete da Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública refere que no passado sábado foram feitos mais de 5500 atendimentos nos balcões das nove Lojas de Cidadão e do Campus da Justiça que aderiram à modalidade.

A iniciativa "Casa Aberta" vai manter-se nos próximos sete sábados nas Lojas do Cidadão das Laranjeiras, Saldanha, Marvila, Odivelas, Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Braga e Faro e no Campus da Justiça de Lisboa, no Parque das Nações.





Ainda assim, os serviços relacionados com o Cartão de Cidadão e o Passaporte mantêm-se disponíveis de segunda a sexta-feira.