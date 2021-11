Casa Aberta permitiu 50 mil atendimentos ligados ao cartão de cidadão e ao passaporte

Cerca de 50 mil atendimentos relacionados com o cartão de cidadão e com o passaporte foram realizados nos últimos oito sábados, na iniciativa Casa Aberta, que funcionou aos balcões das nove Lojas de Cidadão e do Campus da Justiça.

Estes dados foram avançados em conferência de imprensa pela ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, e pela ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão, que consideraram "muito positivo" o balanço desta iniciativa destinada a "otimizar a resposta dos serviços".

As governantes garantiram que "todas as Lojas tiveram sempre capacidade para fazer face à procura pelos cidadãos".