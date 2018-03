Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa de acolhimento de emergência de Leiria apoiou 60 mulheres

Espaço está aberto há um ano.

Por Lusa | 09:52

A Casa de Acolhimento de Emergência da Mulher Século XXI ajudou 10 vítimas de violência doméstica a autonomizarem-se, apoiando no total 61 mulheres e 32 crianças, no seu primeiro ano de existência, disse a presidente da associação, Isabel Gonçalves.



A responsável pela Mulher Século XXI - Associação de Desenvolvimento e Apoio às Mulheres, com sede em Leiria, destacou à agência Lusa o facto de, entre as utentes acolhidas, 10 se terem autonomizado poucas horas depois de darem entrada no espaço de acolhimento de emergência.



"A nossa estrutura é de emergência. Depois de chegarem damos algum tempo para se estabilizarem. Em seguida, reunimos com elas para perceber qual o seu novo projeto de vida. Dez das mulheres acolhidas mostraram interesse em ficar na zona e ajudámo-las no processo de integração", salientou Isabel Gonçalves, acrescentando que isto só sucede com quem "tem estabilidade emocional e onde não há risco".



Desta forma, "evita-se uma segunda institucionalização". Segundo explicou, as mulheres que não têm estabilidade emocional precisam de ser encaminhadas para uma casa abrigo permanente para "serem empoderadas".



O centro de emergência serve também como "espaço de reflexão" e da "paz que nunca tiveram". Por isso, "algumas até se lembram que têm familiares afastados com quem se dão bem e é uma alternativa".



Aberta há um ano, esta resposta de acolhimento de emergência recebeu 61 mulheres e 32 crianças. "Esta era uma resposta que foi idealizada pela Associaçãoo em 2008 e que finalmente se concretizou em 2017, com o apoio da Câmara Municipal de Leiria e da Secretaria de Estado para a Cidadania e Igualdade", informou.



A maioria das utentes têm idades compreendidas entre os 36 e os 55 anos e são vítimas de maus tratos psicológicos, físicos e sexuais por parte dos companheiros ou maridos. Cerca de 31% trazem consigo filhos e filhas, mais de metade com menos de sete anos.



"Não sabíamos qual seria a procura, porque não existia uma casa abrigo em Leiria. Apenas tínhamos conhecimento de que havia muitas mulheres que nos procuravam no atendimento para denunciar a sua vitimização", afirmou Isabel Gonçalves, realçando que foi "um ano de muito trabalho e de grande capacidade de adaptação por parte da equipa técnica da Mulher Século XXI".



O centro está preparado para receber oito vítimas de violência doméstica em situação de emergência, 24 horas por dia, sete dias por semana.



Às utentes, é disponibilizado apoio psicológico, social, médico e aconselhamento jurídico. "A equipa trabalhou as competências pessoais das utentes, na procura da sua capacitação e empoderamento. E, neste sentido, proporcionou atividades lúdicas e ocupacionais que responderam a estas necessidades".