Casa de luxo de Duarte Lima em leilão por 1,96 milhões de euros

No total, são 501 metros quadrados de área bruta privativa.

12:19

O ex-deputado do PSD, Duarte Lima, tem a sua casa de luxo no Areeiro, em Lisboa, à venda em leilão na internet, no valor de 1,92 milhões de euros.



Segundo pode ver-se na leiloeira "Onefix Leiloeiros, SA", a habitação tem 501 metros quadrados de área bruta privativa e está localizada na Rua Avenida Visconde Valmor, no Areeiro.



A casa tem ainda à disposição uma garagem com dois lugares de estacionamento.



A habitação está a leilão até às 15 horas do dia 4 de abril.



Recorde-se que a venda da casa decorre no âmbito do processo de insolvência de Duarte Lima, perto de cumprir uma pena de seis anos de prisão, estando em causa dívidas de 40 milhões de euros.