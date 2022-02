Álvaro e Helena Carvalho têm ambos 70 anos e “namoram” há mais de meio século, desde o tempo em que andavam no Ensino Secundário nas Caldas da Rainha.Conheceram-se por viverem no mesmo prédio. Cruzaram-se nas escadas, começaram a conversar e, mais tarde, a namorar, mas só na sala, a ver televisão, com a madrinha de Helena a controlar.