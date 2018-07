Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casais de 78 países trocam experiências em Fátima

Encontro do movimento Equipas de Nossa Senhora reúne quatro mil casais na Basílica da Santíssima Trindade.

Por Isabel Jordão | 09:20

São quatro mil casais de 78 países e estão reunidos até hoje, em Fátima, para "viver em comum a alegria" do casamento e de "um projeto estruturado de família, cumprindo as exigências do evangelho". Este XII Encontro Internacional do movimento de espiritualidade conjugal Equipas de Nossa Senhora decorre na Basílica da Santíssima Trindade, que foi reservada para o efeito. Cada participante pagou 500 euros.



A organização está a cargo de Joana e Samuel Sanches, de Lisboa. Casados há 35 anos, continuam a acreditar "no amor conjugal e no amor dos pais e dos filhos que surgem da relação dos pais". Olham para as novas famílias - constituídas por divorciados ou por pessoas do mesmo sexo – com "alguma compaixão", porque são "pessoas que acabam por não encontrar a alegria e a felicidade que uma família estruturada dá".



Samuel reconhece as dificuldades, diz que "não há um caminho fácil", mas salienta que "tudo o que é conseguido com esforço", a todos os níveis. "produz alegria e felicidade".



O encontro conta ainda com a participação de 400 padres e 20 bispos e inclui conferências, um musical e uma exposição, para além das celebrações.



O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente e o arcebispo de Suava, D. Tolentino de Mendonça, recém-nomeado arquivista dos Arquivos Secretos do Vaticano, estão entre os convidados.