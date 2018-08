Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casais já podem recusar herança

Renúncia só com separação de bens e convenção antenupcial.

Por Francisca Genésio | 10:25

A partir do dia 1 de setembro, duas pessoas vão poder casar-se sem se tornarem herdeiras legítimas uma da outra no momento da morte. Para isso, o casal tem de optar pelo regime de separação de bens e ainda assinar uma convenção antenupcial, em que renuncia mutuamente à herança.



A recusa das duas partes não é, no entanto, obrigatória. É possível que apenas um dos cônjuges decida abdicar do património. O diploma, aprovado em julho e publicado ontem em Diário da República, prevê ainda que, em caso de morte, o viúvo ou viúva possa ficar a viver na casa da família durante cinco anos.



O tribunal poderá estender o prazo, caso exista uma situação de carência, ou dar a possibilidade de arrendar a habitação, com base nos valores do mercado. Caso o viúvo ou viúva tenha mais de 65 anos, a lei permite que este possa ficar a viver na casa de forma vitalícia.



De acordo com o documento, "a renúncia não afeta a posição sucessória do cônjuge, não prejudicando designadamente o direito a alimentos do cônjuge sobrevivo, nem as prestações sociais por morte".



O diploma teve origem num projeto do PS e foi aprovado quase por unanimidade (com abstenção do PAN) no Parlamento. A alteração ao Código Civil foi apresentada como uma forma de um casal poder casar-se sem prejudicar os interesses patrimoniais dos filhos provenientes de outras relações.



Qualquer casal pode optar por este regime e, em caso de arrependimento, a decisão pode ser desfeita, com recurso a um testamento.