Casal acusa hospital por morte de feto

Grávida de sete meses foi à urgência e esteve várias horas até ser observada. Administração do Amadora-Sintra abriu um inquérito.

Foto Vítor Mota

O hospital Amadora Sintra abriu um inquérito interno para esclarecer a morte de um feto no dia 2 de outubro e depois de a própria família ter apresentado queixa no Ministério Público (MP).



Dionísia Varela, 28 anos, estava grávida de sete meses e foi às urgências do hospital Amadora Sintra ...