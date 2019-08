Casal apanhado nu a atravessar ponte D. Luiz I no Porto

Um casal totalmente despido foi filmado por um condutor enquanto atravessava o tabuleiro inferior da ponte Luiz I, na cidade do Porto, no sentido Vila Nova de Gaia-Porto, durante o dia de segunda-feira. As imagens tornaram-se rapidamente virais.Apesar de não existir nenhuma queixa formalizada na 9ª Esquadra, que tem a jurisdição dessa zona, a PSP confirmou que já está a investigar o caso insólito. O casal não foi identificado.Num espaço de um mês, esta é a segunda situação do género a chamar a atenção das autoridades. No dia 12 de julho uma mulher de nacionalidade brasileira foi filmada a atirar-se, nua, da mesma ponte, para o rio Douro.As imagens mostravam a turista a tirar a roupa perante dezenas de pessoas e a lançar-se. Depois, saiu da água pelo próprio pé e não precisou de assistência médica. Uma equipa da Polícia Marítima foi mais tarde ao local depois de tomar conhecimento da circulação dos vídeos, que surpreendeu os internautas.O capitão Cruz Martins alertou para o perigo destes atos. "Desaconselhamos a prática deste tipo de atos, que coloca quem os faz num grande risco", referiu aoÉ prática comum ver jovens a saltar da ponte Luiz I a troco de dinheiro dado pelos turistas.O Facebook removeu o vídeo por ter conteúdos que contrariam os Padrões da Comunidade.O Código Penal considera crime o ato exibicionista com conotação sexual de exposição de órgão.