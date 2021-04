Casal atravessa Portugal a pé para angariar dinheiro para bombeiros de Cantanhede

Atravessar Portugal a pé é o desafio com vertente solidária que tem como objetivo angariar “o máximo de dinheiro para os Bombeiros de Cantanhede”, conta Beatriz Cortesão, natural de Ançã, Cantanhede, mas radicada na Suíça. Ela e o companheiro, Eric Gebert, amantes de caminhadas, queriam percorrer Portugal.



“Em 2017 ficámos impressionados com o flagelo dos incêndios e as dificuldades dos bombeiros. Foi aí que surgiu esta ideia, para os ajudar”, diz Beatriz. A viagem começa esta sexta-feira, em Alcoutim, e termina em Valença, num percurso de 1100 quilómetros, durante 45 dias.