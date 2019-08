Casal dá o nó na Feira de S. Mateus em Viseu

"Estamos muito felizes e a festa está a ser muito bonita e especial", disse a recém-casada Natércia Valente, de 23 anos. Natércia e Rodrigo são os primeiros ‘Noivos de São Mateus’ a casar no recinto da feira franca.A festa contou com a presença de 160 convidados, mais os milhares de visitantes que esta quinta-feira voltaram a encher a Feira de São Mateus, em Viseu. "Foi muito giro passar na Feira e sentir o carinho das pessoas", explicou Natércia."Foi engraçado darem-nos os parabéns sem nos conhecerem. Foi um casamento original e o dia está a ser incrível", complementou Rodrigo, de 24 anos. Apesar de confessar que "não imaginava casar-se desta forma", Natércia entregou-se ao desafio depois de o casal ter ganhado o concurso aos 21 pares concorrentes."Os noivos de São Mateus são uma inovação que desejamos tornar numa tradição, e por isso a iniciativa vai continuar no próximo ano", garantiu Jorge Sobrado, gestor da Viseu Marca, entidade que organiza o certame e que preparou toda a festa de casamento. Natércia e Rodrigo vão ficar ligados à história da Feira, e em outubro viajam em lua-de-mel para Punta Cana, na República Dominicana.Rodrigo, natural de Aguiar da Beira, foi estudar para Sernancelhe, terra natal de Natércia, e foi aí que se deu o ‘clique’. Houve um pedido de namoro nos corredores da escola e agora, oito anos depois, são marido e mulher.Esta sexta-feira e este sábado o palco da feira recebe dos concertos mais esperados da edição deste ano. Esta noite atua Ludmilla, a diva do funk brasileiro. Sábado será a vez de Pedro Abrunhosa.O concurso dos vestidos de chita, outra das grandes tradições recuperadas pelos promotores desta feira franca, está marcado para a noite de domingo.