Casal de cagaros em direto na Internet ao estilo 'Big Brother'

Câmaras montadas pela SPEA permitem acompanha nidificação das aves na ilha do Corvo.

Por Lusa | 18:33

"O casal de cagarros Calonectris borealis mais famoso do mundo está de volta para mais uma Lua-de-mel directamente da ilha do Corvo", adianta a Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves (SPEA) numa nota enviada à agência Lusa.Em 2011 foi feita uma experiência semelhante, também a partir da mais pequena ilha dos Açores, naquela que foi "a primeira vez no mundo" em que, em tempo real, foi possível acompanhar a nidificação de um casal de cagarros.A SPEA explica que se trata da sexta edição da lua de mel em direto deste casal de cagarros, que já teve quatro crias.Será possível seguir o casal num site especial criado pela SPEA até ao momento em que a cria abandonar o ninho, no âmbito do projecto e pós-projecto LIFE Ilhas Santuário para as Aves Marinhas. Os vídeos podem também ser vistos na página de Youtube do projeto.No seu sitio da internet, a SPEA refere que a "lua de mel" deste casal de cagarros pode ser seguido em directo e online através da rede 4G cedida pela Altice, um dos parceiros que colabora no projecto desde 2011 que conta com a parceria da direcção geral dos Assuntos do Mar e Câmara Municipal do Corvo."Junte-se a nós e aos mais de 69 000 seguidores de 70 nacionalidades diferentes e ajude-nos a chegar aos 100 000 seguidores, dando a conhecer aquela que é a ave marinha mais abundante e mais emblemática dos Açores", apela a SPEA.De acordo com a SPEA, atualmente a fêmea está no ninho para a postura do ovo que está para breve, sendo depois substituída pelo macho, numa incubação partilhada de cerca de 50-55 dias."Se tudo correr como esperado a cria eclodirá no final de Julho (à partida entre o dia 20-25), com mais uma vez os progenitores a partilharem os cuidados parentais até aproximadamente uma a duas semanas antes da mesma abandonar o ninho que deverá ocorrer em final de outubro, rumo ao Brasil" e regressando à colónia onde nasceu 5-7 anos depois para também ela iniciar a sua lua-de-mel.