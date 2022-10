Casal de idosos continua na rua após encontro com o Presidente da República

Um dia depois do encontro com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o casal de idosos que vive na rua há dois meses, continua a pernoitar na Estação do Oriente, em Lisboa.



Maria José, de 77 anos, e Alberto, de 75, foram despejados de um apartamento em arroios que será transformado em alojamento local. O casal está sinalizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa mas vive na condição de sem abrigo por falta de uma solução de habitação.





Segundo apurou oa pensão de ambos ronda os 700 euros o que não permite arrendar uma habitação em Lisboa.