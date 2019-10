Casal de idosos recria chegada à Assembleia de Joacine e assessor que vestiu saia

A chegada da deputada do Livre, Joacine Katar Moreira, e do seu assessor, Rafael Esteves Martins, à Assembleia da República foi recriada por idosos da Santa Casa da Misericórdia de Azinhaga.Numa publicação no Facebook, feita esta quarta-feira, podem ver-se duas pessoas no interior da Santa Casa a fazer a imitação, uma das quais vestida com uma saia, à semelhança do que aconteceu com Rafael Esteves Martins."A D. Maria Helena e o Sr. Manuel mudaram de visual desde que foram a Lisboa. Onde se terão inspirado?", pode ler-se na publicação.Em cinco horas, a publicação já conta com mais de 500 'gostos' e mais de 120 partilhas.