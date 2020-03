Casal de namorados com coronavírus fecha universidades no Norte

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.03.2020, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 09.03.2020 insira o seu número de telemóvel e clique em OK Será enviada uma notificação para o seu telemóvel. Aceite a transacção na sua aplicação MB WAY. ok » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Um casal de namorados de 19 anos, que são estudantes universitários, está desde sábado internado no Hospital de São João, no Porto, infetado com o Covid-19.A notícia deixou em alerta milhares de pessoas que, em Braga e no Porto, contactaram nos últimos dias com o casal, natural de Felgueiras. O receio do contágio e a necessidade de cortar a cadeia de transmissão do vírus levou as universidades do Minho e do ...