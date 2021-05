Casal de surdos quebra barreiras

Maria Martins, de 76 anos, e Ernesto Martins, de 79 anos, residentes em Camarate, no concelho de Loures, construíram uma vida em casal marcada pelo derrube de barreiras à comunicação e à discriminação, em resultado de terem nascido surdos.





Os quatro filhos de ambos não possuem problemas auditivos e recordaram à CMTV a preocupação dos pais no desenvolvimento de soluções de comunicação para os educar. Maria nasceu no Bombarral e Ernesto em Torres Vedras. As famílias de ambos eram modestas e acabaram criados em instituições de solidariedade social. Quando casaram, há 57 anos, Ernesto era padeiro e Maria empregada de limpeza. A vida familiar foi marcada por limitações económicas. “O meu pai fez os móveis. Comprei a primeira mobília em conjunto com o meu irmão gémeo Luís, com o nosso primeiro ordenado”, contou Dora. Os dois irmãos mais velhos, Armindo e Vítor, recordaram o sentido de responsabilidade herdado dos pais, nomeadamente quanto ao pagamento das contas. Luís diz que são um exemplo de “luta”, em que o amor é construído sem palavras.