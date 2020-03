Casal desesperado quer regressar a Portugal

Sara Silva e Daniel Pinto, de 31 e 32 anos, conheceram-se na Suíça onde estão emigrados há cerca de oito anos. Casados, têm dois filhos, uma de dois anos e um com sete meses. Há vários meses que tinham programado regressar em março a Portugal e por isso despediram-se dos seus empregos.



No final do mês têm de entregar a casa, mas não conseguem sair da Suíça. "Tínhamos tudo programado, mas não há voos. Pensámos em sair de carro mas não temos garantia que passamos nas fronteiras. Estamos desesperados. E se acontece alguma coisa aos meus filhos?", questionou ontem Daniel Pinto, natural de Viseu.





Berta Nunes, secretária de Estado das Comunidades, garantiu que "não há restrições nas fronteiras entre França e Espanha".