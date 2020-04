Casal e filho bebé testaram positivo para o novo coronavírus no Algarve

Um casal jovem e o filho bebé, com apenas meses de vida, residentes na freguesia de Armação de Pera, no concelho de Silves, testaram positivo para Covid-19.Segundo revelou esta segunda-feira aoa presidente da câmara local, Rosa Palma, os três elementos desta família não evidenciam sintomas. Foram testados após terem estado em contacto com outras pessoas suspeitas de terem a doença.O relatório divulgado pela Direção-Geral da Saúde indica a existência de 284 casos de Covid-19 no Algarve, o que se traduz em mais cinco do que nos anteriores dois dias.Três municípios - Albufeira, Faro e Loulé - concentram mais de metade do total de infetados na região. No que se refere ao número de vítimas mortais, não houve alterações no Algarve, mantendo-se em nove.