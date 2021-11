Um casal devolveu 1100 euros que apanhou na Estrada Nacional 114-3, em Foros de Salvaterra, concelho de Salvaterra de Magos. O dinheiro pertencia a Regina Figueiredo e estava dentro da sua carteira, que ficou esquecida no tejadilho do carro. Quando a mulher arrancou com a viatura, Lourenço Nogueira e Elsa Viana viram a carteira a cair e o dinheiro a espalhar-se.