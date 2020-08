Casal leva nove meses para tornar o seu casamento legal em Portugal

Manuel Vara tenta desde outubro de 2019 tornar o seu casamento legal em Portugal. Sonhava viver no seu concelho natal, Bragança, com a mulher com quem casou no Equador, mas a demora no processo mantém o casal longe há quase um ano.Manuel garante já ter ido ao Registo Civil, em Bragança, várias vezes, mas apenas conseguiu resolver o problema na sexta-feira, um dia depois de oter confrontado o Instituto dos Registos e do Notariado com o insólito caso.