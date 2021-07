Um casal português em lua de mel está retido num resort de cinco estrelas nas Maldivas depois de ter testado positivo à Covid-19.





Ricardo Meireles e Sílvia Santos, de Gondomar, casaram no dia 2 e três dias depois embarcaram para as Maldivas, onde ficariam seis dias. Depois, deviam ir para o Dubai até ontem, mas testes positivos à Covid-19 obrigaram-nos a ficar retidos nas ilhas do Índico. Só deverão poder sair ao fim de 14 dias de quarentena, após testes negativos.