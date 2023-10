Casal que desapareceu no mar da Póvoa de Varzim será sepultado em França

O funeral de Maria José Oliveira e Manuel Eustáquio Fernandes, o casal de 63 anos que desapareceu no mar da Póvoa de Varzim no final de setembro, será realizado esta sexta-feira, na igreja de Longos, Guimarães. A cerimónia será celebrada sem os corpos presentes e ambos serão sepultados em França, onde estavam emigrados.

Os corpos do casal foram encontrados no domingo, ao largo da barra de Aveiro, após terem desaparecido no mar a 29 de setembro, juntamente com uma outra mulher, irmã de Manuel Eustáquio Fernandes, cujo corpo foi resgatado pouco depois do desaparecimento das três vítimas. Terão estado de férias em Portugal e foram junto ao mar no dia anterior à viagem de regresso a França.





O funeral de Manuel Eustáquio Fernandes será no dia em que completaria 64 anos.