Casal recusa pagar gasóleo em Santarém após preço por litro subir em minutos

Um casal recusou pagar o gasóleo que tinha abastecido na viatura, depois do valor por litro ter encarecido em minutos.



O caso aconteceu na segunda-feira, pouco depois da meia-noite, numa estação de serviço da BP de Santarém. O casal quando foi pagar o gasóleo que tinha abastecido na viatura, viu que o valor cobrado por litro era superior ao anunciado no placar.





A funcionária do estabelecimento reconheceu o erro, mas exigiu o pagamento do montante mais elevado, que os clientes se recusaram a entregar e chamaram de imediato a polícia.Apesar de ter apresentado queixa no livro de reclamações e chamado a PSP, a falta de entendimento entre as partes levou o casal a abandonar o local sem pagar.O auto de notícia, a relatar o sucedido, foi enviado ao Ministério Público.Numa publicação no Facebook, o casal refere que não estavam em causa "4 euros a mais, mas a má educação da funcionária que disse que ou pagavam o valor ou fazia um auto de fuga". A empresa que detém o posto de abastecimento assume falhas e abriu um processo interno para averiguar a situação.