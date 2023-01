Casal sem-abrigo que Marcelo visitou está de regresso a Lisboa após dois meses na Covilhã

Maria José e José Alberto, de 77 e 75 anos, estão este domingo de regresso a Lisboa depois de terem passado alguns meses na Covilhã numa casa paroquial. Segundo revelam ao, o autarca da Covilhã voltou atrás na promessa de arranjar uma casa para os dois idosos."Era bom regressar a casa", confessa José ao. O casal gostava de poder voltar a viver na casa da mãe de Maria José, uma amiga que os tem ajudado, no entanto a habitação necessita de "muitas obras".O casal, Maria José e José Alberto, viveu durante quatro meses na rua, depois de o senhorio ter anulado o arrendamento para destinar a habitação ao turismo local. Em outubro, Marcelo Rebelo de Sousa contactou o casal na estação do Oriente, em Lisboa, onde pernoitava. Foi internado a 15 de novembro no Hospital Júlio de Matos, em Lisboa, situação que lhes provocou desagrado, por terem de estar separados.