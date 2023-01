Casal sem emprego e rendimentos viveu durante um mês no Aeroporto Francisco Sá Carneiro

O Aeroporto Francisco Sá Carneiro, na Maia, foi desde 13 de dezembro a ‘casa’ de Bruno Vasconcelos, de 43 anos, e Irina Freitas, de 45. Sem emprego e sem rendimentos, o casal dormia no chão e nos bancos do aeroporto e sobrevivia com o apoio e a ajuda dos passageiros.O pesadelo terminou esta terça-feira, depois de um familiar ter decidido ajudar.Até chegar a esta situação, o casal, que está junto há quatro anos, vivia na casa da avó de Irina em Perafita, Matosinhos, mas com a morte da idosa foram obrigados a sair da habitação devido ao processo de partilhas da herança.