Casal separa-se para viver em união de facto

O caso de um casal que decidiu trocar o casamento por uma união de facto levou à discórdia entre Ministério Público (MP) e o Tribunal da Relação do Porto."O divórcio por mútuo consentimento (...) não implica forçosamente uma prévia rutura da vida em comum e, a nosso ver, ele pode ser decretado mesmo quando entre ambos permaneça uma situação de vida em comum, bastando que a vontade convergente dos dois seja no sentido do divórcio", refere o Tribunal da Relação, num acórdão divulgado pela Lusa.Já o MP discordou da homologação do divórcio, decidida na primeira instância e confirmado na Relação, alegando que o casal, ao querer continuar a fazer vida de casados mas pretendendo dissolver o vínculo conjugal, fazem-no "certamente" por razões patrimoniais e muito comummente "para se subtraírem a responsabilidade que de outro modo se manteriam".O casal requereu o divórcio por mútuo consentimento, dispensando o acordo relativo à regulação das responsabilidades parentais da filha menor, porque tinham o propósito de viverem em união de facto.