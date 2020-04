Casal viaja para casa de férias e 'transporta' coronavírus para o Algarve

Há mais dois casos de Covid-19 confirmados no concelho de Portimão. Isso mesmo foi esta segunda-feira revelado pela autarquia local, que esclareceu tratar-se de "um casal proveniente de outra região do País que se deslocou para a sua segunda habitação".

No seu habitual ponto da situação sobre a pandemia na área do concelho, a autarquia portimonense sublinhou a "preocupação relativamente à utilização das segundas habitações e ao risco de propagação do vírus através de pessoas externas ao concelho e à região".

Até agora, segundo dados da edilidade, em Portimão já foram registados 36 infetados - 17 dos quais continuam a lutar contra o vírus, 18 conseguiram recuperar e um faleceu.

Esta segunda-feira, segundo a Direção-Geral da Saúde, havia 311 infetados e 11 óbitos no Algarve.