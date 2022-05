Um jovem casal de Santarém sobrevive há cerca de três meses num anexo de um antigo armazém agrícola sem água, sem eletricidade e sem as mínimas condições de habitabilidade, rodeados de mato e “bicharada”. Sem família próxima que lhes possa dar um tecto provisório, Nuno Duarte, de 41 anos, e Marina, de 28, já bateram a todas as portas a pedir uma habitação social, mas queixam-se da ausência de respostas por parte da rede de intervenção do concelho.









