Casamento com 130 pessoas provoca surto de Covid-19 na Azambuja

Há um surto de Covid-19 ativo, com pelo menos 26 casos identificados, em Aveiras de Cima, concelho da Azambuja. As infeções tiveram origem num casamento realizado com 130 pessoas, a 8 de maio.

Ao Correio da Manhã, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), adianta que o ‘paciente zero’ será um funcionário de uma padaria de Alenquer (concelho vizinho da Azambuja), propriedade do pai do noivo. "Na altura da realização do evento [casamento] estiveram presentes alguns colaboradores dessa padaria, o que aumentou a transmissão do vírus", adianta.

Dias depois do casamento e assim que foram conhecidos os primeiros casos, convidados, funcionários do restaurante Pôr do Sol 2 (onde a festa se realizou), bem como o pessoal contratado para a animação da celebração foram contactados pela SNS24 de forma a cumprirem isolamento e serem testados. "Foram realizados testes a todos os convidados, DJ, fotógrafos e empregados do restaurante e isolados todos os contactos de alto risco num espaço de 48 horas", explica fonte oficial da ARSLVT. De acordo com a informação disponibilizada, o uso de máscara, assim como o distanciamento físico, não deverá ter sido cumprido, já que "o grande número de positivos que surgiram neste surto foram contactos de alto risco",frisa a ARSLVT. Todos testaram positivo já em isolamento.



Preocupação com aumento de novos casos em Albufeira

A taxa de incidência de casos de Covid-19 em Albufeira coloca o concelho em situação de alerta, fator que preocupa alguns empresários. "Nós estamos a abrir agora e preocupa-nos como será o futuro. Já que abrimos, esperamos não voltar a fechar", disse ao CM Fausto Barroso, empresário.