Depois de uma queda acentuada provocada pela segunda vaga da pandemia de Covid-19, que assolou o País a partir de novembro do ano passado, o número de casamentos celebrados em Portugal parece estar a recuperar.De acordo com dados do setor divulgados esta sexta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o ponto de maior quebra verificou-se em fevereiro deste ano, com apenas 175 casamentos, sendo que a partir daí a recuperação é...