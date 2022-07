O número de casamentos em Portugal superou, em maio, o registo pré-pandemia. Segundo o Instituto Nacional de Estatística, foram celebrados 3 503 matrimónios, mais 422 do que no mesmo mês em 2019, quando foram 3 081.De janeiro a maio houve 9909 casamentos no País, mais 4 476 do que no período homólogo de 2021. Nos primeiros cinco meses do ano, foram celebradas mais 1 080 uniões do que em 2019 e mais 5 092 do que em 2020.