Quatro mil casas com rendas de baixo custo em vários pontos do país estão a ser vendidas a um grande investidor a preços muito abaixo do mercado. Os inquilinos têm direito de preferência mas estão a ser literalmente chutados para canto. O caso até já envolveu a polícia.

No meio da polémica está a Norfin, uma empresa da multinacional que tem a ex-ministra das Finanças Maria Luís Albuquerque no conselho de administração.