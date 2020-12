Casas custam o triplo em Lisboa face ao resto do País

As casas em Lisboa custam três vezes mais do que o valor mediano das vendas por metro quadrado no País. Na capital, o metro quadrado para habitação custa 3247 euros, enquanto a média nacional é de 1081 euros/m2. O valor mais baixo encontra-se em Freixo de Espada à Cinta: o metro quadrado é vendido a 192 euros. Por regiões, Algarve é a mais cara: 1655 euros/m2. Já no valor mediano de avaliação bancária, em Lisboa cifra-se em 2963 €/m2.









Os dados constam do Anuário Estatístico Regional 2019, publicado esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística. A população portuguesa aumentou em 2019, algo que já não acontecia desde 2010, graças à imigração. A população residente estimada a 31 de dezembro de 2019 era de 10 295 909 pessoas, mais 19 292 em comparação com 2018. A taxa de crescimento efetivo foi de 0,19%, sendo que o crescimento natural foi de -0,25% e o crescimento migratório de 0,43 por cento.

Para assinalar o Dia Internacional das Migrações (hoje), a Pordata divulgou vários dados: em 2019 entraram em Portugal 72 725 imigrantes permanentes e saíram 28 219 emigrantes permanentes e 48 821 temporários. Vila do Bispo é o concelho com maior percentagem de estrangeiros (37,2%) face ao total de residentes.