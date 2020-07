Casas em Lisboa lideram lista das mais caras do País

Lisboa é a cidade mais cara do País para se residir, com o preço do metro quadrado das casas a atingir, nos três primeiros meses deste ano, os 3333 euros, mais do dobro da mediana nacional (1117 €/m2). Mas foi em Vila Nova de Gaia que os preços mais cresceram, com uma valorização superior a 20% no primeiro trimestre face a igual período do ano passado.