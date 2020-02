Casas flutuantes por 100 mil euros em exposição da Nauticampo na FIL

É difícil não reparar no veleiro de 11 metros ou na casa flutuante mas há muitas outras novidades na Nauticampo, a exposição que está até domingo na FIL, no Parque das Nações. Praticamente tudo o que é indispensável se pode encontrar no certame mais antigo organizado pela Feira Internacional de Lisboa. Redes de descanso, tendas, piscinas, motos de água, lanchas e autocaravanas são alguns dos muitos equipamentos que se podem encontrar nos dois pavilhões da FIL dedicados à náutica de recreio, ao campismo e ao caravanismo.O espaço foi reduzido, o que limitou a presença das grandes embarcações que já estiveram anteriormente nesta feira. Ou mesmo das autocaravanas, também elas a precisar de mais espaço de exposição.O evento conta ainda com uma zona dedicada à promoção e dinamização de atividades ao ar livre (Outdoor Aventura Village) para toda a família, como canoagem, passeios de barco e bicicleta, caminhadas e mergulho. Por 10 euros, os visitantes têm acesso a mais de 200 expositores representativos do setor e até a muitos dos doces regionais portugueses, alguns desconhecidos. É o caso dos pastéis da Fidalga, doces típicos que o Seixal está a promover na feira.