Cascais arranca com testes à Sida

Exames podem ser realizados de forma gratuita em 22 farmácias.

Por Bernardo Esteves | 08:55

Os testes rápidos ao VIH/Sida e aos vírus da hepatite B e C estão desde esta quarta-feira disponíveis em 22 farmácias de Cascais e serão gradualmente estendidos ao resto do País.



"É um dia histórico para o VIH em Portugal. Começamos em Cascais, alargaremos a Lisboa e Porto, e depois a outros sete concelhos e, progressivamente, ao resto do País", afirmou o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, garantindo que "o grande objetivo é acabar com a epidemia de VIH até 2030".



Os sete concelhos que assinaram ontem o compromisso ‘via rápida para eliminar o VIH’ são Almada, Amadora, Loures, Oeiras, Odivelas, Portimão e Sintra.



Fernando Araújo disse esperar que "até final do ano os testes possam ser realizados em casa depois de adquiridos nas farmácias". O responsável garantiu que a Ordem dos Farmacêuticos ministrou formação aos técnicos que vão realizar os testes.



Caso o exame dê positivo, o utente deve contactar a Linha SNS24, que o encaminha para um hospital à sua escolha.



Em Cascais, os testes serão gratuitos para os utentes, mas no resto do País ainda não está definido.