Cascais já vende máscaras para combater a Covid-19

O município de Cascais, que já era autossuficiente na produção de máscaras cirúrgicas (fabricando mais de cinco milhões por mês), começou a vender este equipamento de proteção individual para fora.





Empresas do concelho podem adquirir as máscaras por 30 cêntimos a unidade, enquanto outras autarquias e empresas fora do concelho podem fazê-lo pagando 40 cêntimos.