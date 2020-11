Cascais proíbe abertura de supermercados Pingo Doce às 6h30 nos próximos fins de semana

A Câmara de Cascais não vai permitir a abertura dos supermercados Pingo Doce às 6h30 nos próximos fins de semana.Num despacho assinado pelo presidente da câmara, Carlos Carreiras, pode ler-se que os estabelecimentos comerciais terão de cumprir os horários de funcionamento que já estavam em vigor e que não podem iniciar a "atividade mais cedo do que o horário habitual".O despacho foi publicado no Facebook do presidente da câmara.A decisão de abrir às 6h30 e fechar às 22h00 foi anunciada pelo grupo Jerónimo e Martins depois de serem conhecidas as medidas do Estado de Emergência.