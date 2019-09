Cascais quer explorar forte onde caiu Salazar

O presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, esclareceu, este sábado, que a rentabilização do forte de Santo António da Barra terá de ser feita pela autarquia, ameaçando com uma providência cautelar caso o Ministério da Defesa entregue o imóvel a uma outra entidade."A câmara estabeleceu um acordo com o ministério para a recuperação do edifício, tendo aplicado 600 mil euros em trabalhos de limpeza e manutenção. Este investimento permitiu abrir o forte à população, tendo já sido visitado por milhares de pessoas", esclareceu o autarca.O protocolo permitiu abrir desde o ano passado o forte, onde em 1968 o antigo chefe do Governo, Oliveira Salazar, caiu. Em fevereiro do próximo ano o protocolo chega ao fim caso não haja interesse na renovação. O forte integra uma lista de 190 imóveis que o Estado pretende rentabilizar. No caso do forte de Santo António da Barra não haverá venda, segundo apurou o. Carlos Carreiras disse que o risco de a câmara perder a gestão de um imóvel do Estado não se limita ao forte."Há outros imóveis, sendo que o mais representativo é onde está a estação rádio-naval, na fortaleza de Nossa Senhora da Luz, que tem no seu interior a torre de Santo António, a construção mais antiga existente no concelho", disse.O presidente da câmara esclareceu ainda que há um diferendo com o Ministério das Finanças sobre as rendas relativas ao terreno onde está o Clube Naval de Cascais, em que a autarquia recusa pagar os valores definidos pelo anterior Governo.O forte de Santo António da Barra, no Estoril, foi edificado em 1590, por Filipe II de Espanha, durante a ocupação filipina. Integrou o sistema de defesa marítima de Lisboa e foi vital na Restauração (1640). ´~de agosto de 1968: António Oliveira Salazar sofreu uma grave lesão cerebral após cair de uma cadeira de lona, no forte. Este episódio marca o início do fim do Estado Novo.A fortificação foi utilizada durante o Estado Novo como residência de férias de Salazar. Após a queda, foi afastado do poder, sem tomar consciência da decisão. Morreu em 1970.